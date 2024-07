Tuffo fatale nell’Oglio davanti alla famiglia muore un tredicenne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un tragico incidente si è consumato ieri sera a Soncino, in provincia di Cremona, dove un ragazzino di 13 anni è stato ritrovato senza vita dai vigili del fuoco dopo essere caduto nel fiume Oglio. La vittima, di origine straniera, si era tuffata nel fiume intorno alle 20:00, sotto gli occhi attoniti dei genitori e del nonno, senza più riemergere. Inutili i tentativi di rianimazione Dopo il recupero, il corpo del giovane è stato subito affidato agli operatori del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma purtroppo senza successo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Balneazione vietata nel tratto del fiume Secondo i primi accertamenti, il tratto di fiume dove è avvenuta la tragedia, situato in località Parco la Pedrera, risulta vietatobalneazione.