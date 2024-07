Temptation Island 11 durante una diretta social di Alessia e Martina vengono nominati Lino Raul e Carlo | la loro reazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 29 luglio 2024)De Ioannon ePascarella, le due di quest’ultima edizione di11, stanno trascorrendo insieme le vacanze estive. Le due donne sono state legate dallo stesso destino all’interno del villaggio destinato alla fedeltà: entrambe infatti hanno deciso di porre fine allerelazioni. In primis, dopo aver avuto modo di guardarsi bene dentro, di appurare che il suo amore nei confronti dell’ormai ex fidanzatoDumitras, non fosse più lo stesso, ha avuto il coraggio di affrontarlo e ammettere la sua realtà dei fatti. Dal suo canto invece, il giovane romano, anche dopo aver visto la sua fidanzata in atteggiamenti intimi con il tentatoreMarini, era disposto a darle un’altra possibilità. Ma alla fine, da quel falò, entrambi sono usciti separati e una volta fuori non si sono mai più né sentiti e né rivisti.