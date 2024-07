Remuzzi e Le sanguisughe di Giulietta | sanità e politica nelle storie dalla regina Vittoria a Steve Jobs

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bergamo. Cosa ci insegna la storia di, la figlia di Manzoni curata con le? E quella del “macellaio” che operò laper un ascesso all’ascella? È ancora valido il paradosso di Veronesi? E perchéha aspettato ad operarsi dopo aver scoperto per caso di avere un tumore? Sono solo alcune delleordinarie e straordinarie raccontate in “Ledi” per spiegare la complessità del progresso in medicina, i giganteschi passi avanti nella scienza ma anche i drammatici passi indietro nella vita reale di medici, infermieri, esami e farmaci. È la contraddizione del mondo in cui viviamo dove si fanno trapianti impensabili fino a poco tempo fa ma è sempre meglio non ammalarsi a Natale, o di lunedì. Dove lo studio del DNA schiude infinite possibilità ma non si fanno dormire a sufficienza i pazienti.