Olimpiadi di Parigi 2024 pallanuoto femminile | il Setterosa sconfitto dalla Francia all’esordio

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio– Combattono le Azzurre delolimpico anel Torneo di, ma alla fine escono sconfitte in un match difficile contro la, padrona di casa. Le avversarie transalpine superano l’Italia per 9-8. La prossima partita della Nazionale di Coach Silipo ci sarà il 31 luglio alle 18,30 con gli Stati Uniti, tre volte oro olimpico. Il 2 agosto, sul cammino delle Azzurre ci sarà la Grecia (15,35) e poi la Spagna ( il 4 agosto alle 15,35). Come riporta federnuoto.it ‘Le gare della fase a gironi si disputano all’Aquatics Centre. Dai quarti di finale, cui accedono le prime quattro squadre dei due gruppi, si gioca all’Arena La Défense: sabato 10 agosto le finali’. Tabellino, cronaca e programma gare – Fonte federnuoto.