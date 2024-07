Olimpia Splendid supera le sfide investendo sull’innovazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) CONTINUA LA CRESCITA del Gruppo. Il bilancio consolidato di esercizio 2023, approvato dall’assemblea dei soci, segna, infatti, un altro anno positivo per il gruppo industriale bresciano specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni per climatizzare, riscaldare e trattare l’aria di casa., seppur in un contesto complicato per il settore Hvac, ha chiuso l’anno con un incremento del fatturato consolidato, passato da 113,4 a 115,8 milioni di euro, con un 44% dei ricavi provenienti dall’estero e un Ebitda che si attesta a 11 milioni di euro, in crescita significativa rispetto ad un 2022 che tuttavia scontava una forte penalizzazione per il costo dei noli. Anche i principali indicatori finanziari sono tutti in netto miglioramento rispetto al biennio precedente, con una posizione finanziaria netta che migliora di 6.