Mantova aveva droga in garage L’avvocato difensore | Erano caramelle arrestato

(Di lunedì 29 luglio 2024) Arresto convalidato ma immediata scarcerazione per il 30enne divenerdì dalla squadra mobile per detenzione a fini di spaccio di quasi due etti dileggera e circa 300 grammi di metanfetamina rinvenuta all’interno deldi casa sua. Lo ha stabilito il giudice durante il processo per direttissima ravvisando l’assenza di gravità indiziaria in ordine alle accuse contestategli. Lo rende notoche durante l’udienza ha peraltro sostenuto che le pastiglie sequestrate fossero in realtà comuni“non essendo pervenuta una consulenza tossicologica ma unicamente un narco test che ha natura esclusivamente orientativa”. Il processo di merito è stato rinviato al prossimo 4 ottobre. L'articoloin: “”,proviene da Dayitalianews.