Ludovica Valli mare sole e pancione | sempre più splendente

(Di lunedì 29 luglio 2024)si è fatta conoscere al grande pubblico a seguito della sua partecipazione a Uomini e Donne, ma adesso dai tempi del programma, la sua vita è totalmente cambiata. Infatti, l’influencer è in attesa del suo terzo figlio. Ma nel frattempo, non rinuncia a godersi l’estate. L’estate diprocede a gonfie vele e anche con un gran. Infatti, l’influencer è in attesa del terzo figlio, dopo Anastasia e Otto. La notizia è arrivata ancora quest’inverno, ma nonostante l’attesa sia quasi giunta al termine l’ex tronista non ha rinunciato a seguire il compagno ad Ibiza, come ogni estate.