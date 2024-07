LIVE Paolini-Linette 6-4 3-1 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | c’è il break nel 3 game!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Largo il dritto difensivo di! Pallada sfruttare assolutamente. 40-40 Palla corta deliziosamente vincente dalla risposta! A-40 Esagera stavolta di rovescio l’azzurra. 40-40 Favoloso dritto lungolinea vincente di. 40-30 Risposta vincente di rovescio! 40-15 Ace (2°). 30-15 Prima vincente. 15-15 Kick e dritto a campo aperto. 0-15 Risposta vincente di rovescio! C’è a tutti i costi da vincere questo. 3-1 A zero! 40-0 Ace (2°)!! 30-0 Servizio sulla riga e comodo dritto. 15-0 Servizio e lungolinea di dritto! 2-1 E ANDIAMO! Ottima difesa in cross dell’azzurra, stavolta il jolly dinon entra.! 40-A Molto profonda la risposta di rovescio, da li lo scambio lo comanda Jasmine e chiude con il dritto a campo libero! 40-40 Trova la riga con il dritto l’azzurra.