La foto delle nuotatrici con la scritta non sono un ragazzo sul costume è falsa

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il 28 luglio 2024 è stata pubblicata su Facebook ladi alcune atlete in piedi a bordo piscina con indosso unda bagno con lain inglese, all’altezza dell’inguine, «not a dude» (in italiano, “nonun”). Il commento dell’autore recita: «Semplice: se sei uomo gareggi con gli uomini!! #NotADude #Olimpiadi2024 #DonnaUomo». Il post suggerisce che, alle attuali Olimpiadi in Francia in corso dal 26 luglio all’11 agosto 2024, diverse atlete di sport acquatici avrebbero inscenato una protesta per far sì che le atlete transgender e transessuali non possano gareggiare. L’immagine è modificata e veicola una notizia. Almeno dal 2015 circola online ladove non compare la«not a dude». Questo significa che è stata aggiunta digitalmente in seguito per veicolare disinformazione transfobica.