Il padre di Filippo Turetta | Ho detto frasi stupide temevo mio figlio si suicidasse

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ildichiede scusa: “Homiosi” Dopo la pubblicazione del colloquio, avvenuto lo scorso 3 dicembre, trae ilNicola, sono montate una serie di polemiche proprio sulle parole che quest’ultimo aveva rivolto al. In particolare, l’uomo in un passaggio dice: «Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza. Non sei un terrorista. Devi farti forza. Non sei l’unico. Ci sono stati parecchi altri. Però ti devi laureare». All’indomani della polemica, Nicolachiede scusa: “Chiedo scusa per quello che hoa mio. Gli hosolo tante fesserie. Non ho mai pensato che i femminicidi fossero una cosa normale. Eranosenza senso.chesi. Quegli instanti per noi erano devastanti.