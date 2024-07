Gabriele Muccino ha rischiato di morire i dettagli sull’incidente | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il celebre registaha recentemente svelato un episodio drammatico del suo passato durante il Giffoni Film Festival. Mentre presentava il suo nuovo film “Fino alla fine”,ha raccontato di un incidente quasi mortale che ha cambiato la sua vita. Questa rivelazione ha lasciato il pubblico e i fan profondamente colpiti, illuminando ulteriormente l’importanza della sicurezza stradale, un tema caro al regista. La confessione di: «Hodi» Durante il Giffoni Film Festival,ha condiviso un momento della sua vita che poteva essere fatale. «Anni fa, per una banale distrazione, feci un incidente quasi mortale in Grecia, di cui ho ancora delle cicatrici in testa. Non bisogna mai abbassare la soglia di attenzione quando si è alla guida», ha rivelato il regista.