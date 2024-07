È caccia a un civico Il centrodestra riflette sul successore di Toti Campo largo a sinistra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una settimana decisiva, perma anche per il. L’ex presidente della Regione, dimissionario dallo scorso venerdì, da oltre ottanta giorni agli arresti domiciliari, potrebbe tornare libero in settimana. Il suo legale, Stefano Savi, già oggi depositerà l’istanza di revoca dei domiciliari sulla quale la procura dovrà dare un parere (che, proprio dopo le dimissioni, potrebbe essere un parere positivo). Il gip potrebbe pronunciarsi mercoledì o al più tardi giovedì, aprendo probabilmente ale porte della libertà. E sempre a breve, la procura potrebbe decidere se chiedere il giudizio immediato per l’ex governatore e per i due maggiori coimputati: l’imprenditore della logistica Aldo Spinelli e l’ex presidente della port authority Paolo Emilio Signorini, entrambi ai domiciliari. Un processo immediato che "a noi va benissimo – aveva detto nei giorni scorsi Stefano Savi –.