Chi è Zézé il difensore che l’Inter ha messo nel mirino come braccetto sinistro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nathandel Nantes, rappresenta al momento il profilo più caldo del calciomercato estivo delper quanto riguarda la posizione di. LA SITUAZIONE – Nathanè il nome su cui si sta concentrando l’attenzione delper il ruolo di. Ildel Nantes, rispetto alesse espresso dai nerazzurri nei suoi confronti, ha mostrato una piena apertura. Anzi, ha fatto sapere alla sua squadra di appartenenza di vedere i meneghinil’opzione più gradita per il suo futuro in caso di cessione in estate.sul taccuino del: numeri e caratteristiche! LE STATISTICHE –ha disputato 13 partite nell’ultima stagione con il Nantes, concludendo in crescendo l’annata con il club francese. Tra i suoi dati, riportati da Sofascore, spicca quello del 2.8 di palle recuperate a partita, cui si associano quelli dell’1.