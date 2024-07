Calciomercato Fiorentina in 4 per il centrocampo | i nomi caldi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024)molto attiva in sede dicon particolare attenzione rivolta al. Dopo l’acquisto di Andrea Colpani, pupillo di Palladino che già lo aveva allenato alla, la squadra toscana cerca un altro rinforzo da consegnare al proprio allenatore. Del resto, con le uscite di Duncan, Artur e Castrovilli, larischia di ritrovarsi scoperta. Sono 4 iper il reparto centrale. Il primo è quello di Tanner Tessmann, centrocampista del Venezia attualmente impegnato alle Olimpiadi con gli USA. Sfumata, forse definitivamente, la trattativa con l’Inter, sul calciatore è da registrare anche l’interesse del Torino. Lasembra comunque in vantaggio e l’operazione che porterà Lorenzo Lucchesi, giovane difensore viola, in maglia arancioverde, potrebbe favorire l’arrivo di Tessmann.