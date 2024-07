Affaticamento Kvara esce dal campo insieme al dottore indicando la caviglia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2024)dalallaGiorno 5 a Castel di Sangro. Dopo la mattinata libera, il Napoli di Conte si rimette a lavoro. Prima il solito lavoro in palestra e poi suldavanti agli spalti del Patini tutti esauriti.riprende fiato in panchina Ritornano ingli azzurri. Si rivede Gaetano, assente nei giorni scorsi. C’è anche Osimhen in gruppo. Si inizia con la corsa di fondo a gruppi. Sono quattro gruppetti a fare i giri di, due da sei e due da cinque. Le ripetute, 300 e 600 metri, sono intervallate da una breve pausa. Dagli spalti parte il coro per Osimhen e per Mario Rui. Il Nigerianoanzi tempo dal. Dopo i consueti giri di, si passa alle ripetute. Il gruppetto formato dai reduci degli Europei (, Lobotka, Buongiorno, Folorunsho, Raspadori e Di Lorenzo) continuano con i giri di