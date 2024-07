Scherma Vismara ai quarti all’ultima stoccata Eliminazione per Di Veroli e Santarelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Ci sarà un azzurro neidi finale della prova individuale di spada maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. A giocarsi la possibilità di entrare in zona medaglia sarà Federico, che ha rotto l’incubo italiano dellanel minuto supplementare., invece, per Davide Died Andrea. Un assalto emozionante e pieno di brividi quello tra Federicoed il kazako Elmir Alimzhanov, che si è chiuso in favore del lombardo con il punteggio di 14-13. L’azzurro aveva preso un buon vantaggio, ma ha subito la clamorosa rimonta di Alimzhanov, che ha pareggiato a 30 secondi dalla fine. Nel minuto supplementare, con anche la priorità per il kazako,ha messo ladella vittoria. Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Davide Di, che è stato sconfitto dal giapponese Masaru Yamada, che si è imposto con il punteggio di 15-11.