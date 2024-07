Parigi 2024 tennis | forfait de Minaur in singolo si concentrerà sul doppio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Arriva un altronel tabellone di singolare maschile dialle Olimpiadi di. Si tratta dell’australiano Alex de, il quale ha deciso di rinunciare a scendere in campo per il suo primo turno contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Per lui un infortunio all’anca che si protrae dagli ottavi di Wimbledon, evidentemente deha aspettato sino all’ultimo per provare a esserci ma ha deciso di non forzare e concentrare tutte le sue energie nel, dove competerà al fianco dell’amico Alexei Popyrin: nel loro primo turno un impegno comunque ostico contro le teste di serie numero 4, gli americani Krajicek e Ram.dein, sisulSportFace.