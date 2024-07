Milano un uomo accoltellato alla schiena in un giardino pubblico È gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024)– Misteriosa aggressione nella tarda serata del 26 luglio nell'area verde all'angolo tra viale Caterina da Forlì e via Strozzi, in zona Bande Nere. Un trentatreenne nativo delle Filippine, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato: trasportato in condizioni gravissime al Niguarda, è stato operato nel corso della notte ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'aggressione A richiedere l'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione Porta Genova sono stati i sanitari di Areu, che hanno soccorso l'alle 23.20 all'interno dei giardini pubblici di viale Caterina da Forlì, di fronte a una pizzeria. L'ha riferito ai militari di essere stato aggredito da un anziano che non aveva mai visto prima, senza un apparente motivo.