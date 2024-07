Ma una vera alternativa non esiste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Solo due cose sono sicure, nella polemica estiva che ha investito l’aeroporto di Bologna. La prima è che lo scalo di via del Triumvirato ha bisogno di un intervento urgente per risistemare spazi e servizi senza dover aspettare i tempi biblici del Masterplan 2016-2030: i disagi subiti dagli utenti in queste ultime settimane meritano una risoluzione rapida ed efficace. La seconda è che unaal traffico aereo gestito dal Marconi, allo stato attuale, non, nonostante una politica smaniosa di attenzione in vista delle Regionali di novembre sostenga il contrario. Vari amministratori – a partire dal sindaco Lepore, seguito a ruota dai colleghi romagnoli – hanno proposto di aiutare il Marconi spostando alcuni voli sugli altri tre scali presenti in Emilia-Romagna, con la prospettiva di dare vita in futuro a un sistema aeroportuale regionale integrato.