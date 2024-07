La Virtus cala l’asso ufficializzato Tucker Nuovo palasport pressing su Comune e Fiera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Rayjonè un giocatore della. Nella mattinata il club hala guardia statunitense che nella passata stagione ha vestito la maglia di Venezia, realizzando in EuroCup 14.9 punti a partita. Nel descriverlo la società bianconera utilizza toni enfatici definendolo un americano con la A maiuscola. Quello che è certo è che nella sua carriera è presente una discreta esperienza in Nba avendo giocato a Salt Lake City con gli Utah Jazz e poi a Philadelphia, Denver e Milwaukee e che, per quello che si è visto nella sua prima e unica stagione in Italia, ha il carattere di un leader che nei momenti difficili tende a caricarsi la squadra sulle spalle. Pur avendo caratteristiche tecniche diverse, anche grazie ai suoi 191 centimetri di statura, l’analogia con Iffe Lundberg è immediata, sebbenenon abbia mai messo piede in Eurolega.