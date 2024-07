La punizione per aver allevato un mostro? | padre di Turetta intercettato in carcere Mentana durissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Intercettati in, Filippoe ilNicola. E quei colloqui sono finiti sulla stampa. Papà, a suo figlio nonché assassino di Giulia Cecchettin - il delitto che ha scatenato un'ondata di dolore e indignazione con pochi precedenti in Italia - diceva che "uscirai presto", dunque le raccomandazioni affinché si laureasse, e ancora gli ricordava "non sei mica un mafioso". Frasi che certo stanno facendo discutere. Ma ci si chiede in primis perché siano trapelate, dunque ci si chiede anche cosa possa dire una un figlio che si è macchiato di un delitto simile, al primo incontro dopo l'arresto. Insomma, un tema controverso, doloroso, clamorosamente privato. Un tema su cui ora è intervenuto anche Enrico, direttore del TgLa7, che ha detto la sua in un lungo post pubblicato su Instagram.