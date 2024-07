Kate Middleton ultime notizie | il desiderio della Regina Elisabetta si è avverato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 28 luglio 2024) Laci aveva visto lungo su. Nonostante la Principessa del Galles non abbia nobili natali è stata subito accolta a braccia aperte dalla defunta sovrana che con il matrimonio del Principe William ha di fatto cambiato le sortimonarchia inglese. Mentre la 42enne continua la sua lotta contro il cancro, nel Regno Unito è emerso il motivo per cui Queen Elizabeth ha subito accettato Ladynella sua famiglia nonostante non abbia neppure una goccia di sangue blu. Laha subito approvatoe laavevano un forte legame. Fin da subito la madre di Re Carlo aveva capito che quella ragazza così comune, ma allo stesso tempo così speciale, poteva fare la differenza nella royal family e portare così la monarchia inglese ai fasti di un tempo. “appariva sempre calma.