Fare docenza a partire dalla società civile

(Di domenica 28 luglio 2024) di Gaetano Fausto Esposito* Insegnare etimologicamente vuol dire imprimere (nella mente) altrui. Non solo quindi la trasmissione di nozioni e conoscenze, ma qualcosa di più complesso e ricco. Nel caso poi dellasvolta all’Università l’insegnamento diviene una missione ancora più rilevante perché si tratta di farlo nei confronti di allievi che non hanno un rapporto duraturo e continuativo con chi insegna come invece accade per gli studi primari e secondari. Questa responsabilità è molto forte per i docenti che non sono incardinati stabilmente nell’Accademia, ma vengono per così diree prestano, in genere perché attratti proprio da una missione educativa in senso ampio, tempo, energie ed entusiasmo al mondo universitario. E l’entusiasmo è forse la qualità che descrive meglio il senso dell’impegno dei cosiddetti “docenti a contratto”.