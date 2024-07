Elezioni americane | verso un Harris trade?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo il ritiro del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la vicepresidente Kamalaha rapidamente guadagnato il sostegno di importanti membri del partito, tra cui Bill e Hillary Clinton, i leader democratici al Congresso Chuck Schumer e Hakeem Jeffries e, “last but not least”, ultimo, ma non certo per importanza, Barack Obama con la moglie Michelle. La sua campagna ha, in breve tempo, raccolto 81 milioni di dollari, dissipando i dubbi sul peso finanziario dei democratici. Tuttavia – in attesa della nomina ufficiale del candidato democratico alleUsa (attesa in occasione della convention del partito democratico in calendario a Chicago tra il 19 e il 22 agosto) e del prossimo dibattito televisivo in programma il 10 settembre – i mercati rimangono scettici sulle possibilità dicontro Trump.