Ultime Notizie Roma del 27-07-2024 ore 11 | 10

grande Show lungo i 6 chilometri della Senna per la cerimonia di inaugurazione dei giochi olimpici di Parigi perché rimane ultimi te lo do fuori la velocità judo accendono Il Braciere Tamberi Federico alzano Il Tricolore mentre il piede sul tetto della barca per far vedere la bandiera l'entusiasmo dell'Italia invidiato da tutti dice Tamberi una figata pazzesca È stato bellissimo arriva il sostegno degli Azzurri quando il portabandiera perde la fede nella Senna troverai un altro oro tutto unico dice Arianna Errigo come questa squadra e mentre le barche sfilano lungo il fiume arrivano gli applausi per la squadra dei rifugiati tuta bianco il tifo per l'Italia copri fischia la delegazione italiana mentre arrivano gli applausi finali nella delegazione palestinese Mattarella si alza ...