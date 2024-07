Sardegna truffa e furto a casa della madre di Todde | ingannata la zia un arresto a Napoli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Nuoro, 27 luglio 2024 –(e) azia di Alessandra, presidenteRegione. L’altra notte un uomo è stato rintracciato ae arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Nuoro, su richiestaProcuraRepubblica nuorese. A condurre le indagini i militariCompagnia Carabinieri di Nuoro, che per l’hanno operato insieme con i colleghiCompagnia diStella. La tecnica del finto maresciallo Iltore – che ha dei precedenti – ha usato la tecnica (ormai purtroppo collaudatissima) del finto maresciallo dei carabinieri per carpire la fiduciadonna e portare a segno il colpo. L’uomo, in abiti civili, è riuscito con facilità a entrare indelle due sorelle, in quel momento era presente sola la zia 84ennegovernatrice