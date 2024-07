Rissa in un bar alle porte di Roma | 5 arresti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 luglio 2024) Marino, 27 luglio 2024 – Unaè scoppiata in un bar a Marino, vicino, che ha coinvolto 5 persone, di età compresa tra i 25 e 56 anni. Ancora non chiare le cause. Sembra che la lite iniziale, complici gli alcolici, sia scaturita per degli apprezzamenti a una donna. Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri di Castel Gandolfo, della Tenenza Ciampino, della Stazione Santa Maria delle Mole e della Stazione Ville Pontificie, che hanno bloccato le 5 persone poi portate in ospedale. Per fermare i protagonisti dellai anche due carabinieri sono rimasti lievemente contusi. Le 5 persone sono state arrestate e portate in caserma in attesa del rito direttissimo.