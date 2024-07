Qui atalanta La Dea sfida l’AZ Test verso il Real

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Primoeuropeo per l’impegnata questo pomeriggio alle 15 (diretta televisiva su Dazn) ad Alkmaar contro i padroni di casa del67, quarti nell’ultima Eredivisie e qualificati alla prossima Europa League.interessante per la Dea a 17 giorni dalla finale di Supercoppa Europea a Varsavia contro ilMadrid. Gasperini non avrà Ederson, che tornerà lunedì, e Zaniolo, rimasto a lavorare a Zingonia. All’AFS Stadium giocheranno i possibili titolari di Varsavia, al netto di una condizione ancora da trovare per Scamacca e De Ketelaere, che hanno ripreso solo da lunedì. Sul fronte mercato - in attesa della cessione di Miranchuk all’Atlanta United per 12 milioni - resta calda la pista O’Riley del Celtic.