Pesce andato a male e cibo scaduto blitz nei ristoranti vip di Cortina

(Di sabato 27 luglio 2024)non correttamente tracciato: scattano multe e maxi-sequestro neivip di. I militari della Capitaneria di Venezia, coordinati dal centro controllo Area pesca del Veneto, hanno sequestrato infatti 1.400 kg tra prodotti ittici e alimentari scaduti, non tracciati o non etichettati in tre rinomatidid'Ampezzo. Gli operatori della Capitaneria, col personale del servizio di igiene degli alimenti dell'Azienda sanitaria Ulss 1 Dolomiti, ha sequestrato in quantità branzini, ricciole, seppie, calamari, gamberi rossi, polpo, salmone e altri prodotti alimentari non ittici che erano stipati nei congelatori delle cucine dei locali vip. Tutti i prodotti risultavano sprovvisti delle informazioni minime di tracciabilità obbligatorie in ogni fase della commercializzazione e con termine minimo o di scadenza già superata.