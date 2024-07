Luigi’s Mansion 2 | Come usare il Dispositivo Luce-Oscura

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

Il Dark Light è la chiave per svelare i segreti e scoprire gli oggetti nascosti in Luigi's Mansion 2. Ecco come sfruttarlo al massimo per sconfiggere i fantasmi e scoprire tutti i tesori nascosti! Avete già dato un'occhiata alla Guida per accedere alla sala da pranzo in Luigi's Mansion 2? Funzioni Principali del Dark Light Rivelare Oggetti Nascosti e Boo Il Dark Light è essenziale per scoprire segreti e nemici invisibili. Ecco come utilizzarlo: Scansione dell'Area: Passeggia per la tua avventura e punta il Dark Light verso le zone sospette. Questo strumento rivela lentamente gli oggetti nascosti man mano che si carica. Rilevamento di Oggetti: Gli oggetti nascosti rilasciano Spirit Balls quando vengono scoperti. Usa il Poltergust 5000 per aspirarle e rendere l'oggetto completamente visibile.