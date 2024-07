Il compagno di Vladimir Luxuria dopo gli insulti per il bikini | Chi li fa è un c******e Ma da Vladi imparo la leggerezza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 luglio 2024) «La parola fa rima, ma non li definirei “leoni”». Così il componente della segreteria nazionale Arcigay Danilo Zanvit Stecher commenta il caso deglitransfobici ricevuti daaver postato una foto inal mare. Il 38enne di Bolzano è definito dalla conduttrice tv ed ex parlamentare il suo «amico speciale», a cui, spiega Zanvit,sta insegnando la, a non prendersela troppo anche in casi come questo. Tanto da avergli chiesto di non rispondere ai commenti d’odio, racconta ancora Zanvit in un’intervista rilasciata al Corriere del Trentino. «» lo ha fatto in occasione di «un episodio di qualche mese fa avvenuto durante la sua conduzione dell’Isola dei Famosi».