Grave incidente ad Ostia | schianto fra due auto una si ribalta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Unstradale è avvenuto, alle ore 14 circa, nella giornata di oggi ad: a scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento, sono state duead un incrocio su via del Sommergibile. Una delle duevetture si èta su un fianco e gli occupanti sono stati estratti dall’abitacolo dai Vigili del fuoco. Sul posto il personale sanitario del 118. Via del Sommergibile è stata chiusa al traffico e le line bus 01 e 05 sono state deviate. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.