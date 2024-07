Corriere dello Sport – affari e trattative di oggi LIVE

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 27 luglio 2024) 2024-07-27 11:17:01 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: Roma scatenata, Dovbyk e Soulé per De Rossi. Il Napoli rinforza il centrocampo. La Juve lavora con l’Atalanta per l’arrivo di Koopmeiners. Tante lein ballo, giorni caldi di calciomercato. Segui con il-Stadio tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 11:16 Atletico Madrid, ufficiale Le Normand Atlético de Madrid e Real Sociedad hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Robin Le Normand che verrà formalizzato nei prossimi giorni, al rientro del giocatore dalle vacanze dopo gli Europei. 11:01 La Juve deve sfoltire la rosa Giuntoli dovrà snellire un organico extra large: da Chiesa a Szczesny, ecco i bianconeri in lista di partenza.