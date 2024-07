C Fiorentino ricevuta a Palazzo San Michele una delegazione dell’Università di MZuzu in Malawi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Arezzo, 27 luglio 2024- “Sanunadiinin visita per approfondire studi e ricerche in campo agricolo tra l’Italia e l’Africa”. Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani dell’incontro che si è tenuto inSanalla presenza anche di imprenditori agricoli locali. La visita dellaafricana, come detto, “ha avuto lo scopo di visitare le aziende italiane più tecnologiche in Italia nel mondo dell’agricoltura, tra cui quella castiglionese “Buccelletti”, per cercare sinergie per sviluppare investimenti nel loro paese per farlo uscire sia dalla fame entro il 2030 che dalla povertà entro il 2060” sottolineaBuccelletti, CEO Atena S.a.r.l. L’agricoltura, del resto, rappresenta la principale fonte di produzione economica del paese, rappresenta il 38.