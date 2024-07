Toti costretto a dimettersi | il pressing delle toghe e le piazze rosse con la forca in pugno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Alla fine la sinistraiola ha vinto, complice una magistratura particolarmente “solerte”. Il governatore della Liguria, Giovanni, dopo 9 anni di amministrazione e rieletto con un plebiscito, sta per dare le dimissioni. Tra poco depositerà la lettera nell’ufficio del presidente della Regione facente funzioni, il leghista Alessandro Piana. Mancano solo gli ultimi dettagli per la formalizzazione ufficiale di un passaggio difficile e molto sofferto. Poichiederà la revoca degli arresti domiciliari ai quali si trova dal 7 maggio per l’inchiesta sulle presunte tangenti che avrebbe ricevuto dall’imprenditore portuale Aldo Spinelli in cambio di favori.alle dimissioni, un passo faticoso e sofferto È l’epilogo annunciato di unlungo quasi tre mesi.