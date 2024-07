Texas arrestato Ismael El Mayo Zambada | la caduta del signore della droga

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 luglio 2024)“El, il leggendario leader del cartello dei narcotrafficanti di Sinaloa (Messico), è statodalle autorità statunitensi a El Paso,. Un fatto che segna la fine di una caccia all’uomo durata decenni., noto per la sua abilità nello sfuggire alla cattura, è stato una figura centrale nel narcotraffico planetario. Ha gestito uno dei più potenti e violenti cartelli. L’arresto di ElL’operazione che ha portato all’arresto diè stata un’azione congiunta tra le autorità messicane e statunitensi. A dimostrazionecrescente cooperazione internazionale nella lotta contro il narcotraffico.è finito in manette insieme a Joaquín Guzmán López, figlio di Joaquín “El Chapo” Guzmán, in un’operazione che ha coinvolto centinaia di agenti e diverse settimane di pianificazione.