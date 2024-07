Tempesta d' amore puntate italiane | Vroni in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 26 luglio 2024) La famiglia Schwarzbach sarà sempre più al centro delle prossime trame did', come segnalano gli spoiler della seguitissima soap opera tedesca. Negli ultimi tempi, Alexandra e Markus hanno iniziato una vera e propria guerra da quando la donna ha deciso di separarsi dal marito per vivere alla luce del sole la sua relazione d'con Christoph Saalfeld. Inevitabilmente, anche i figli della coppia sono stati coinvolti nei loro contrasti, in particolare Eleni, la quale ha appena scoperto che l'albergatore è il suo vero padre. La ragazza ha chiesto alla madre di non rivelare a Christoph che ormai è a conoscenza della verità, ma, proprio a causa dei suoi atteggiamenti insoliti, Saalfeld capirà che Eleni sa che lui è suo padre.