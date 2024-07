Strade più sicure per residenti e turisti Montemagni ringrazia il questore Giobbi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Il rafforzamento dei controlli, che osserviamo quotidianamente sulle nostre, voluto fortemente daldi Lucca, è un modus operandi che condividiamo pienamente, per la prevenzione e gestione dellazza, particolarmente rilevante nel periodo estivo – dichiara Elisa, deputata della Lega, sull’importante operato dele di tutti gli agenti –. I miei complimenti per le recenti operazioni di contrasto alla criminalità, segno di quanto il lavoro giornaliero delle Forze dell’Ordine produca risultati tangibili. La provincia di Lucca, oltretutto, in estate vede la presenza di migliaia dicon un notevole incremento, senza dimenticare la necessità di presidiare determinate aree dove si svolgono grandi eventi che attirano molte persone.