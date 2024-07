Servizio militare pacifisti annunciano denuncia contro Comune di Napoli e ministero Difesa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn esposto-didella, firmato dai. L’iniziativa è annunciata, per la presunta “scarsa informazione dei cittadini in materia die civile”. Un passo deciso dopo le “insoddisfacenti risposte” a una diffida dello scorso 10 luglio. Due settimane fa, infatti,sono stati diffidati dal Mir (Movimento Internazionale della Riconciliazione). Un atto compiuto nell’ambito della campagna nazionale per accrescere nei cittadini – in particolare giovani – la consapevolezza del diritto costituzionale all’obiezione di coscienza al. Il Mir“il grave rischio” di danno ai cittadini italiani, da 18 a 45 anni. Deriverebbe dalla “attuale carenza d’informazioni nell’eventualità di ripristino per decreto ministeriale del”.