Olimpiadi Parigi 2024 | la Gran Bretagna snobba la mensa del villaggio olimpico e fugge a Clichy

(Di venerdì 26 luglio 2024) Niente, siamo inglesi. Si potrebbe scherzare scomodando l’esilarante farsa teatrale di Alistair Foot ed Anthony Marriot per descrivere la curiosa scelta dellache, a poche ore dall’inizio della Cerimonia d’Apertura di, ha deciso di non usufruire del serviziodel, ritenendolo di scarsa qualità. La notizia è emersa nella giornata di oggi, venerdì 26 luglio. Secondo quanto riportato dai britannici in loco sembra che nei primi giorni i piatti proposti dal servizio catering – per cui sono stati coinvolti anche chef stellati – non abbiano incontrato i requisiti necessari a soddisfare le esigenze degli atleti, alle prese a loro dire con carne cruda, con una proposta culinaria non variegata e con porzioni eccessivamente piccole.