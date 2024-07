Olimpiadi Parigi 2024 | i grandi assenti dell’Italia Protagonisti di lusso rimasti fuori per problemi fisici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ormai ci siamo. Stasera si svolgerà la Cerimonia d’Apertura e domani verranno assegnate le prime medaglie ai Giochi Olimpici di. Si profila un’edizione particolarmente interessante per l’Italia, forse mai così competitiva e ambiziosa alla vigilia di una rassegna a cinque cerchi (anche grazie all’esclusione di tanti russi e bielorussi, per motivi extra-sportivi) nonostante alcune assenze molto pesanti. L’ultima in ordine cronologico è stata ufficializzata appena due giorni fa, con il doloroso forfait di Jannik Sinner. Il numero 1 del tennis mondiale, che avrebbe dovuto giocare sia in singolo che in doppio (in coppia con Lorenzo Musetti, sarebbe stato prima testa di serie in entrambe le specialità), ha rinunciato allene in programma sulla terra rossa del Roland Garros a causa di una tonsillite.