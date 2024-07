Nel 2023 più incidenti stradali ma meno vittime

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 luglio 2024) AGI - In unnel quale le abitudini di spostamento degli italiani sono tornate a livelli pre-pandemia, le statistiche dell'incidentalità stradale fanno registrare un lieve miglioramento nel numero dellee un aumento contenuto die feriti. Lo scorso anno, infatti, sulle strade italiane si sono verificati 166.525(+0,4%), con 3.039 morti (-3,8%) e 224.634 feriti (+0,5%). Rispetto al 2019 glisono diminuiti del 3,3%, i morti del 4,2% e i feriti del 6,9%. In media, ogni giorno si sono verificati 456(19 ogni ora), 615 feriti (25,6 ogni ora) e 8,3 morti (1 ogni 3 ore). Il costo sociale deglicon lesioni alle persone ammonta a quasi 18 miliardi di euro (1% del Pil nazionale). Aggiungendo i 4,3mld di euro di costi sociali per danni alle cose, si raggiungono i 22,3 miliardi di euro (pari all'1,1% del PIL).