Il prof fascista del Tuscolano? Svolta clamorosa | Ecco chi è la rivelazione che fa sprofondare il Pd nell' imbarazzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilessore dei saluti romani all'Istituto Pirelli aldi Roma? Un ex dirigente del Pd. Colpo di scenaa vicenda che ha giustamente indignato l'Italia, a partire dai social d'area "anti" e dai quotidiani progressisti, Repubblica in testa.a giornata di giovedì sono iniziati a circolare video e foto sconvolgenti dell'insegnante in aula: atti sessuali mimati con uno studente chinato sulla scrivania, battute omofobe e razziste agli alunni in classe, pure uno scatto di gruppo con alcuni ragazzini, tutti con il braccio testo, il tipico saluto