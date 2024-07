I legami tra film e romanzi Pif a Scrivere di cinema

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) "col", dopo l’incontro con il registra e scrittore Roberto Andò (premiato col David di Donatello 2023 per la miglior sceneggiatura nel´La Stranezza´), arrivano ad Ancona Maria Sole Tognazzi, Barbara Ronchi e Pif, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto. Si è alzato ieri il sipario sulla prima edizione di ‘col’, il nuovo format che per tre giorni fonde cultura,e letteratura in piazza del Plebiscito (per gli anconetani piazza del Papa). La kermesse, promossa e sostenuta dalla Fondazione Marche Cultura, da MarcheCommission, nonché dall’Atim e dal Comune di Ancona, terminerà domani, alle 20.30. La serata di oggi prevede un doppio talk, condotto – come quello di ieri – dal critico Paolo Mereghetti, che cura la rassegna. A salire sul palco allestito sotto la statua di Papa Clemente XII, oggi, saranno Maria Sole Tognazzi e Barbara Ronchi.