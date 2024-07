Future Campus consegnati attestati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lo storico Oratorio della Carità di Fabriano ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna deglidi partecipazione aFabriano, il progetto ideato dal Comitato Territoriale del fabrianese di Confindustria Ancona per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro. Un’emozionata Federica Capriotti, presidente del comitato e anima del progetto, ha dato il benvenuto agli oltre cento ragazzi delle tre classi: beginner, master e advanced: "Grazie ragazzi, siete voi che fate sì che ilsia un successo. Grazie per la vostra passione, energia e voglia di mettervi in gioco. Ho negli occhi tantissime immagini di tutti i momenti passati insieme". Il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini che ha voluto portare il saluto dell’associazione ai ragazzi e sottolineare l’importanza che i giovani hanno per le aziende del territorio.