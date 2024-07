Deathsprint 66 provato in anteprima | fanta corse cyberpunk senza macchine o kart?!

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sumo Digital ci ha invitati a un evento digitale in esclusiva per provare66: un folle, frenetico, sanguinario gioco diin salsadove però non trovereteo astronavi. Gli otto contendenti che si daranno spintoni, calci, pugni, lanciandosi esplosivi e fulminandosi a vicenda, nel tentativo di sovrastarsi gli uni gli altri e arrivare primi, sono infatti appiedati ma non per questo lenti! La nostra velocità di reazione e riflessi sono infatti stati messi a dura prova nel corso dell’ora e mezza circa che abbiamo passato cercando di non andare fuori strada. Evitando raggi laser mortali e ostacoli degni di Takeshi’s Castle, ma in versione decisamente più “affilata” e tagliente. Non abbiamo potuto scegliere o personalizzare il corridore, né sappiamo se nella versione definitiva sarà possibile farlo.