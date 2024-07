Ciclismo domani la cronometro femminile | percorso per specialiste Longo Borghini in lotta per una medaglia Dygert favorita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Laaprirà il sipario delalle Olimpiadi di Parigi 2024. In quarantadue per un sogno, quello di potersi mettere al collo lad’oro più ambita, di quelle che da sola ti impreziosisce un’intera carriera, con l’Italia che si affida ad Elisa. Ma quale sarà ilin cui ci si giocherà una possibile immortalità sportiva? Innanzitutto, una particolarità: per la prima volta, la prova contro il tempoavrà la stessa distanza di quella maschile. Sono 32,4 chilometri che strizzano parecchio l’occhio alle, essendo praticamente pianeggiante dall’inizio alla fine, con partenza e arrivo a Parigi. Partenza situata a Les Invalides, serie di edifici risalenti al Barocco, per poi attraversare la storica Piazza della Bastiglia e passare vicino al velodromo Jacquies Anquetil.