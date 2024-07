Benevento Sistema di sicurezza integrato rafforzato | la FIT sigla rotocollo in Prefettura

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ildiintegrata in provincia disi rafforza con l’adesione al PQuadro tra Ministero dell’Interno e FIT in materia di video-allarme antirapina Nella mattinata odierna il Prefetto di, dr. Carlo Torlontano, e il Presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai, Emilio Zamparelli, hanno formalizzato, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia, l’adesione al PQuadro tra Ministero dell’Interno e Federazione Italiana Tabaccai rinnovato l’11 aprile 2024, nell’ottica del rafforzamento dell’attività di prevenzione degli atti di criminalità ai danni delle rivendite di generi di monopolio, fenomeno che, negli ultimi tempi, ha fatto registrare un trend negativo.