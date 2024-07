Beatrice Luzzi come stanno le cose con Garibaldi? La frase ai fan non passa inosservata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 luglio 2024)incontra i fan e si lascia andare a unasu GiuseppeNegli ultimi giorni i rapporti trae Giuseppesembrano essersi raffreddati dopo una serata a Milano Marittima, qualcosa pare essere andato storto tra i due ex concorrenti del Grande Fratello. Tutto sembrava nato dal gesto dei due gieffini, che avevano deciso di smettersi di seguirsi sui social, gesto che ha scatenato qualche polemica. “Togliersi il segui da una donna di 53 anni e da un Uomo di 31 non me lo aspetto. Neanche fossimo all’asilo Mariuccia. Avete litigato bene, scannatevi in privato ma fare ste mosse pubbliche è di una pochezza che si può accettare solo da Mirko e Perla, per dire“. La replica diin quel caso non si è fatta attendere, con lache ha dato la sua versione dei fatti: “Io non l’ho tolto.