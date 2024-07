19enne annega mentre fa snorkeling in Sardegna | dramma in mare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Immagine di repertorio) Un giovane di 19 anni, originario della Lombardia, è morto oggi intorno alle 13si trovava a Cala Girgolu, una località balneare sulla costa nord-orientale della, nel territorio di Loiri Porto San Paolo. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe avuto un malorefacevanelle vicinanze dell’arenile e successivamente è mortoto. Ilsi è consumato rapidamente: il ragazzo era in acqua con la maschera daquando alcune persone presenti in spiaggia si sono accorte del suo corpo ormai privo di vita. Immediatamente, è scattato l’allarme e sono stati chiamati i medici del 118. I soccorritori sono arrivati tempestivamente sul posto e hanno tentato tutte le manovre di rianimazione possibile per salvare il giovane, ma purtroppo senza successo. Alla fine, i medici hanno dovuto constatarne il decesso.